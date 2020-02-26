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В Італії коронавірусом захворіли 4 дитини

Новини » В світі     26.02.2020 - 12:28
В Італії коронавірусом захворіли 4 дитини
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Вірусом заразилися четверо дітей у віці від 4 до 15 років

В Італії діагностували коронавірус COVID-19 у чотирьох дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

Повідомляється, що заразилися 4-річна дівчинка, двоє 10-річних дітей і 15-річний хлопчик. Інфікування відбулося у регіоні Ломбардія. Двоє дітей перебувають у лікарні.

Нагадаємо, в Італії вже підтвердили понад 300 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Влада італійського регіону Ломбардія опублікувалf список міст і сіл, які повністю закриті на карантин через спалах коронавірусу в країні.

Так, карантин був введений в Кодоньо, Кастільоне-д’Адда, Казальпустерленго, Фомбьо, Малео, Сомалье, Бертоніко, Терранова-дей-Пассеріні, Кастельгерундо і Сан-Фіоране.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею у північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 у країні.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Італії від зараження коронавірусом померли 11 осіб. Всі померлі від інфекції були людьми похилого віку і мали серйозні проблеми зі здоров'ям.

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