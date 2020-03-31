В Италии кардинал заразился коронавирусом

У генерального викария Рима кардинала Анджело Де Донатиса выявили коронавирус, он был госпитализирован в римскую больницу Джемелли. Об этом сообщает итальянский телеканал Rai News 24.

По сообщению Викариата Рима, у 66-летнего кардинала "высокая температура, но его общее состояние удовлетворительное, ему прописана антивирусная терапия". Также отмечается, что ближайшее окружение викария в целях профилактики ушло на самоизоляцию.

Ранее, из-за вспышки коронавируса в Италии, Папа Римский Франциск впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции, а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это традиционно происходит.

Напомним, Италия ввела беспрецедентные меры в связи с ростом числа зараженных COVID-19 в стране. Так, итальянцам рекомендуют не покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных ситуациях.

Вместе с тем, количество больных коронавирусом в Украине выросло до 548 человек. Только за последние сутки подтвердились 62 новых случая. Новые заражения фиксируются в Сумской, Львовской, Донецкой, Ивано-Франковской и Одесской областях. В Киевской области за выходные скончались двое мужчин в возрасте 47 и 49 лет.