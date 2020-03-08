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Папа Римский впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции

Новости » Общество     08.03.2020 - 16:06
Папа Римский впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Проповедь транслировали на экранах на площади Святого Петра, по телевидению и на ряде сайтов

Из-за вспышки в Италии нового коронавируса Папа Римский Франциск 8 марта прочел воскресную молитву Angelus ("Ангел Господень") при помощи видеомоста. Об этом говорится на сайте Святого престола.

Указано, что проповедь транслировали на больших экранах на площади Святого Петра, а также по телевидению и на ряде сайтов, включая Vatican News.

Традиционно понтифик читает молитву с балкона на площади Святого Петра, однако в этот раз он остался в своей резиденции в Ватикане.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Папа Римский Франциск обратится к пастве по видеотрансляции во время воскресной проповеди и молитвы "Ангелус", а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это традиционно происходит.

Папу Римского Франциска, который в последние дни болен, проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.

28 февраля Папа Римский Франциск пропустил запланированную мессу для начала Великого поста из-за болезни. До этого понтифик тесно общался с многотысячной толпой верующих в итальянском городе Бари. Среди прихожан было много людей в респираторных масках. Ряд СМИ писали, что Папа Римский мог заразиться коронавирусом.

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