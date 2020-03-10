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Папа Римский призвал священников выйти к зараженным коронавирусом людям

Новости » В мире     10.03.2020 - 11:14
Папа Римский призвал священников выйти к зараженным коронавирусом людям
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Франциск рекомендовал священникам посетить больницы с зараженными, а также поддержать медперсонал

Папа Римский Франциск призвал священников посетить больницы с зараженными коронавирусом COVID-19 прихожанами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

В частности, во время утренней мессы во вторник, 10 марта, Франциск обратился к священникам проявить солидарность в отношении зараженных коронавирусом людей - посетить больницы с инфицированными и поддержать медицинский персонал.

Ранее, из-за вспышки коронавируса в Италии, Папа Римский Франциск впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции, а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это традиционно происходит.

Напомним, Италия ввела беспрецедентные меры в связи с ростом числа зараженных COVID-19 в стране. Так, итальянцам рекомендуют не покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных ситуациях.

На данный момент в Италии коронавирусом заразились почти 10 тыс. человек. Известно о более 460 смертельных случаях от вируса. Всего в Европейском регионе, по состоянию на утро 10 марта, зафиксировано более 15 тыс. случаев заражения COVID-19.

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