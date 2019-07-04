В Италии при извержении вулкана погиб человек

В среду, 3 июля, на острове Стромболи (Италия) произошло мощное извержение вулкана, в результате которого погиб человек, а еще один - пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ansa.

Сообщается, что погиб 35-летний турист из сицилийского города Милаццо. Спасатели сейчас пытаются спасти еще двух туристов, которые оказались в ловушке из-за стекающей с вулкана лавы.

Фото: извержение вулкана на острове Стромболи (twitter com xruiztru 2)

Издание пишет, что в кратере вулкана произошли два взрыва и они стали самыми сильными за всю историю наблюдений (система мониторинга вулканов заработала в Италии в 1985 году). В результате взрывов загорелся лес возле вулкана.

РБК-Украина в прошлом году писало, что 24 декабря на итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями. В результате извержения вулкана пострадали 30 человек.

Напомним, 25 июня на индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. Девять поселений, расположенные рядом с вулканом, были покрыты вулканическим пеплом. В результате извержения вулкана никто не пострадал.