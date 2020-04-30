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В Італії виключили дострокове завершення футбольного сезону

Новини » Спорт     30.04.2020 - 11:28
В Італії виключили дострокове завершення футбольного сезону
Фото: будівля Італійської федерації футболу (facebook.com/FIGC)

Про це заявив президент Федерації футболу країни

Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна прокоментував можливе дострокове завершення національного чемпіонату сезону-2019/20, припиненого через пандемію коронавірусу. Про це пише Football-Italia.

Функціонер зазначив, що поки він керує організацією, поточний розіграш італійської першості буде дограний у що б то не стало.

"До тих пір, поки я президент Федерації футболу Італії, я ніколи не погоджуся на дострокове завершення сезону, тому що це буде означати смерть італійського футболу", - підкреслив Гравіна.

Чемпіонат країни був припинений на початку березня на невизначений термін у зв'язку з поширенням коронавірусу. До вимушеної паузи команди встигли провести по 25-26 матчів з 38 запланованих. Турнірну таблицю очолює "Ювентус".

Попри те, що УЄФА наполегливо рекомендував дограти сезон 2019/20, французька Ліга 1, слідом за Нідерландами, достроково завершили внутрішні змагання. Франція також закликала достроково завершити всі провідні європейські чемпіонати.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, чемпіонат Італії може бути завершений достроково, якщо нинішній сезон не вдасться відновити до 14 червня.

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