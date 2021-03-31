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В Італії двох осіб звинуватили в шпигунстві на користь Росії

Новость на русском → Рим, Середа 31 березня 2021 10:42
В Італії двох осіб звинуватили в шпигунстві на користь Росії Фото: затриманими виявилися офіцери ВМФ Італії та російського посольства (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

В Італії звинувачують офіцера російського посольства і офіцера Військово-морського флоту Італії у шпигунстві на користь Росії. Їх заарештували.

Про це повідомляє Il Messaggero.

Російського офіцера, акредитованого при російському посольстві, і капітана ВМФ Італії затримали 30 березня у Римі. Їх звинувачують у шпигунстві і розголошенні державної таємниці безпеки.

"Операція відбулася під час таємної зустрічі між ними відразу після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму. По завершенні офіційних процедур офіцер був заарештований, в той час, як положення іноземного громадянина все ще розглядається у зв'язку з його дипломатичним статусом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно кількох осіб за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримали в Болгарії. Затримані не були росіянами.

Також повідомлялося, що Швеція викрила шпигуна, який передавав Росії відомості про Volvo і Scania.

Крім цього РБК-Україна писало, що в серпні минулого року Австрія вперше в історії вислала російського дипломата через шпигунський скандал.

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