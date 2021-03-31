В Італії двох осіб звинуватили в шпигунстві на користь Росії
В Італії звинувачують офіцера російського посольства і офіцера Військово-морського флоту Італії у шпигунстві на користь Росії. Їх заарештували.
Про це повідомляє Il Messaggero.
Російського офіцера, акредитованого при російському посольстві, і капітана ВМФ Італії затримали 30 березня у Римі. Їх звинувачують у шпигунстві і розголошенні державної таємниці безпеки.
"Операція відбулася під час таємної зустрічі між ними відразу після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму. По завершенні офіційних процедур офіцер був заарештований, в той час, як положення іноземного громадянина все ще розглядається у зв'язку з його дипломатичним статусом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно кількох осіб за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримали в Болгарії. Затримані не були росіянами.
Також повідомлялося, що Швеція викрила шпигуна, який передавав Росії відомості про Volvo і Scania.
Крім цього РБК-Україна писало, що в серпні минулого року Австрія вперше в історії вислала російського дипломата через шпигунський скандал.