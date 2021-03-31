В Італії двох осіб звинуватили в шпигунстві на користь Росії

В Італії звинувачують офіцера російського посольства і офіцера Військово-морського флоту Італії у шпигунстві на користь Росії. Їх заарештували.

Російського офіцера, акредитованого при російському посольстві, і капітана ВМФ Італії затримали 30 березня у Римі. Їх звинувачують у шпигунстві і розголошенні державної таємниці безпеки.

"Операція відбулася під час таємної зустрічі між ними відразу після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму. По завершенні офіційних процедур офіцер був заарештований, в той час, як положення іноземного громадянина все ще розглядається у зв'язку з його дипломатичним статусом", - йдеться в повідомленні.