В Италии будут предлагать третью дозу вакцины от COVID "уязвимым" пациентам

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что уже в текущем месяце третья (бустерная) доза вакцины от коронавируса будет доступна для "клинически уязвимых" пациентов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Он отметил, что к "уязвимым" пацентам относятся, например, онкобольные или пациенты после трансплантации.

Также глава Минздрава Италии подтвердил слова премьер-министра Италии Марио Драги, который заявил, что всех итальянцев соответствующего возраста вскоре могут обязать вакцинироваться. По его словам, как только Европейское агентсво по лекарственным препаратам (EMA) разрешит применение четвертой дозы, в Италии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19.