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В Италии будут предлагать третью дозу вакцины от COVID "уязвимым" пациентам

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Италия, Вторник 07 сентября 2021 12:59
В Италии будут предлагать третью дозу вакцины от COVID "уязвимым" пациентам Фото: в Италии будут вакцинировать третьей дозой "уязвимых" пациентов (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что уже в текущем месяце третья (бустерная) доза вакцины от коронавируса будет доступна для "клинически уязвимых" пациентов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он отметил, что к "уязвимым" пацентам относятся, например, онкобольные или пациенты после трансплантации.

Также глава Минздрава Италии подтвердил слова премьер-министра Италии Марио Драги, который заявил, что всех итальянцев соответствующего возраста вскоре могут обязать вакцинироваться. По его словам, как только Европейское агентсво по лекарственным препаратам (EMA) разрешит применение четвертой дозы, в Италии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19.

Министр государственного управления Ренато Брунетта сказал, что, если Италия не скоро достигнет уровня вакцинации от 80% до 90%, правительство примет закон о принудительной вакцинации всех, кто против.

Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало оценивать необходимость бустерной дозы вакцины Pfizer (Comirnaty).

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Италия Коронавирус Вакцинация
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