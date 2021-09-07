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В Італії пропонуватимуть третю дозу вакцини від COVID "вразливим" пацієнтам

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Італія, Вівторок 07 вересня 2021 12:59
В Італії пропонуватимуть третю дозу вакцини від COVID "вразливим" пацієнтам Фото: в Італії будуть вакцинувати третьою дозою "вразливих" пацієнтів (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца заявив, що вже в поточному місяці третя (бустерна) доза вакцини від коронавірусу буде доступна для "клінічно вразливих" пацієнтів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він зазначив, що до "вразливих" пацентів відносяться, наприклад, онкохворі або пацієнти після трансплантації.

Також глава МОЗ Італії підтвердив слова прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, який заявив, що всіх італійців відповідного віку незабаром можуть зобов'язати вакцинуватися. За його словами, як тільки Європейське агентсво з лікарських препаратів (EMA) дозволить застосування четвертої дози, в Італії можуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19.

Міністр державного управління Ренато Брунетта сказав, що, якщо Італія не скоро досягне рівня вакцинації від 80% до 90%, уряд прийме закон про примусову вакцинацію всіх, хто проти.

Нагадаємо, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало оцінювати необхідність бустерної дози вакцини Pfizer (Comirnaty).

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Італія Коронавірус Вакцинація
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