В Італії пропонуватимуть третю дозу вакцини від COVID "вразливим" пацієнтам

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца заявив, що вже в поточному місяці третя (бустерна) доза вакцини від коронавірусу буде доступна для "клінічно вразливих" пацієнтів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Він зазначив, що до "вразливих" пацентів відносяться, наприклад, онкохворі або пацієнти після трансплантації.

Також глава МОЗ Італії підтвердив слова прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, який заявив, що всіх італійців відповідного віку незабаром можуть зобов'язати вакцинуватися. За його словами, як тільки Європейське агентсво з лікарських препаратів (EMA) дозволить застосування четвертої дози, в Італії можуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19.