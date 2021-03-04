ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Италии будут колоть одну дозу COVID-вакцины переболевшим коронавирусом

Новина українською → Италия, Четверг 04 марта 2021 16:54
В Италии будут колоть одну дозу COVID-вакцины переболевшим коронавирусом Фото: вакцина Pfizer от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Италии решили колоть одну дозу вакцины тем, кто переболел коронавирусом. Это третья страна ЕС, где решили не выдавать переболевшим вторую дозу.

Об этом сообщает The Telegraph.

Власти рекомендуют прививать одной дозой, кто переболел коронавирусом или же имел такой диагноз без симптомов три-шесть месяцев назад.

Вероятно, этот шаг нацелен для увелечения количества людей, которые скорее получат однуз дозу вакцины на фоне срыва сроков поставок производителями препаратов и возможного сокращения вакцинации из-за этого.

Ранее на подобный шаг с введением одной дозы переболевшим пошли во Франции и Испании.

Сейчас в Италии первую дозу уже получили 4,76 миллиона человек, около 1,5 миллиона человек уже привиты двумя дозами.

Ранее сообщалось, что выборы в органы местной власти в южной итальянской области Калабрия и множестве городов, включая Рим, Милан и Неаполь, будут перенесены с весны на осень из-за пандемии коронавируса. Правительство страны примет соответствующее постановление в ближайшие дни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире вакцина от коронавируса Италия
NEWS
ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения
ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"