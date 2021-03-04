В Італії будуть колоти одну дозу COVID-вакцини перехворілим коронавірусом

В Італії вирішили колоти одну дозу вакцини тим, хто перехворів коронавірусом. Це третя країна ЄС, де вирішили не видавати переболевшим другу дозу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Влада рекомендують щеплювати однією дозою, хто перехворів коронавірусом або ж мав такий діагноз без симптомів три-шість місяців тому.

Певно, цей крок спрямований для збільшення кількості людей, які швидше отримають однуз дозу вакцини на тлі зриву строків поставок виробниками препаратів та можливого скорочення вакцинації чере це.

Раніше на подібний крок з введенням однієї дози перехворілим пішли у Франції та Іспанії.

Зараз в Італії першу дозу вже отримали 4,76 мільйона чоловік, близько 1,5 мільйона чоловік вже щеплені двома дозами.