В Италии местные выборы перенесут из-за пандемии на осень

Выборы в органы местной власти в южной итальянской области Калабрия и множестве городов, включая Рим, Милан и Неаполь, будут перенесены с весны на осень из-за пандемии коронавируса. Правительство страны примет соответствующее постановление в ближайшие дни.

Как сообщается, выборы в Калабрии были намечены на 11 апреля. В мае-июне выборы в местную администрацию должны состояться в более чем 1,2 тысячи городов. До 20 млн итальянцев примут участие в голосовании.

Как указывает газета, выборы переносятся на 10-11 октября. Ранее пандемия уже стала причиной переноса выборов. В частности, референдум по реформе парламента и сокращению числа законодателей, который должен был состояться в марте прошлого года, был проведен в сентябре.