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В Италии местные выборы перенесут из-за пандемии на осень

Новина українською → Рим, Четверг 04 марта 2021 09:59
В Италии местные выборы перенесут из-за пандемии на осень Фото: выборы в Италии (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Выборы в органы местной власти в южной итальянской области Калабрия и множестве городов, включая Рим, Милан и Неаполь, будут перенесены с весны на осень из-за пандемии коронавируса. Правительство страны примет соответствующее постановление в ближайшие дни.

Об этом сообщила газета La Repubblica.

Как сообщается, выборы в Калабрии были намечены на 11 апреля. В мае-июне выборы в местную администрацию должны состояться в более чем 1,2 тысячи городов. До 20 млн итальянцев примут участие в голосовании.

Как указывает газета, выборы переносятся на 10-11 октября. Ранее пандемия уже стала причиной переноса выборов. В частности, референдум по реформе парламента и сокращению числа законодателей, который должен был состояться в марте прошлого года, был проведен в сентябре.

Напомним, в конце февраля министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которым ужесточил действующие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что правительство Италии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет продлен до конца апреля.

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