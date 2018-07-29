В Италии из-за бомбы эвакуировали более 11 тыс. человек
Как сообщается, была обнаружена 226 килограммовая американская бомба
В Италии в городе Терни эвакуировали 11,3 тыс. человек из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство ANSA.
Так, согласно данным агенства, в городе была обнаружена 226 кг американская бомба около вокзала Цези.
Согласно информации Terni Today, внутри ее находится 13 кг тротила.
После завершения эвакуации саперы разминируют ее, а затем снаряд будет подорван в карьере.
Также сообщается, что эвакуация жителей уже закончилась.
Напомним, ранее в Лондоне после сообщения о бомбе эвакуировали железнодорожный вокзал Чаринг-кросс.
Также сообщалось, что из центра Берлина полиция эвакуирует тысячи людей в рамках подготовки к ликвидации обнаруженной на вокзале бомбы времен Второй мировой войны.
Кроме того, в Германии эвакуировали не менее 26 тысяч человек в Падеборне в связи с работами по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.