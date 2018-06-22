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Интервью

В Лондоне после сообщения о бомбе эвакуировали вокзал

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 10:22
Фото: вокзал Чаринг-кросс (wikipedia.org)
Фото: вокзал Чаринг-кросс (wikipedia.org)

Неизвестный на вокзале заявил, что у него есть бомба

В Лондоне (Великобритания) после сообщения о бомбе эвакуировали железнодорожный вокзал Чаринг-кросс. Об этом говорится в сообщении транспортной полиции Британии.

Сообщается, что полиция решила эвакуировать вокзал после того, как на неизвестный на железнодорожных путях заявил, что у него есть бомба. В связи с инцидентом поезда, которые следовали через Чаринг-кросс, проезжали станцию без остановки. Также сообщается, что неизвестный задержан и никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии задержали двух мужчин по подозрению в организации теракта. В квартире, где они проживали ранее, обнаружили топоры, ножи, маски и пропагандистские материалы "Исламского государства".

 

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Теги публикации: эвакуация, Лондон, бомба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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