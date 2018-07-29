В Італії через бомбу евакуювали понад 11 тис. осіб

Новини Надзвичайні події 29.07.2018 - 15:55
Фото: німецька поліція (bundespolizei.de)
Фото: німецька поліція (bundespolizei.de)

Як повідомляється, була виявлена 226 кілограмова американська бомба

В Італії у місті Терні евакуювали 11,3 тис. осіб в результаті виявлення бомби часів Другої світової війни. Про це повідомляє агентство ANSA.

Так, згідно з даними агентства, в місті була виявлена 226 кг американська бомба біля вокзалу Цези.

Згідно інформації Terni Today, всередині її знаходиться 13 кг тротилу.

Після завершення евакуації сапери розміновують її, а потім снаряд буде підірваний в кар'єрі.

Також повідомляється, що евакуація жителів вже закінчилася.

Нагадаємо, раніше в Лондоні після повідомлення про бомбу евакуювали залізничний вокзал Чарінг-крос.

Також повідомлялося, що з центру Берліна поліція евакуювала тисячі людей в рамках підготовки до ліквідації виявленої на вокзалі бомби часів Другої світової війни.

Крім того, у Німеччині евакуювали не менше 26 тисяч осіб в Падеборне у зв'язку з роботами по знешкодженню бомби часів Другої світової війни.

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Теги:  бомба,  Італія,  эвакуация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС