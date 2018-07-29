В Італії через бомбу евакуювали понад 11 тис. осіб

Як повідомляється, була виявлена 226 кілограмова американська бомба

В Італії у місті Терні евакуювали 11,3 тис. осіб в результаті виявлення бомби часів Другої світової війни. Про це повідомляє агентство ANSA.

Так, згідно з даними агентства, в місті була виявлена 226 кг американська бомба біля вокзалу Цези.

Згідно інформації Terni Today, всередині її знаходиться 13 кг тротилу.



Після завершення евакуації сапери розміновують її, а потім снаряд буде підірваний в кар'єрі.

Також повідомляється, що евакуація жителів вже закінчилася.

Нагадаємо, раніше в Лондоні після повідомлення про бомбу евакуювали залізничний вокзал Чарінг-крос.



Також повідомлялося, що з центру Берліна поліція евакуювала тисячі людей в рамках підготовки до ліквідації виявленої на вокзалі бомби часів Другої світової війни.

Крім того, у Німеччині евакуювали не менше 26 тисяч осіб в Падеборне у зв'язку з роботами по знешкодженню бомби часів Другої світової війни.