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В Италии арестовали виллу российского гонщика Мазепина и его отца-олигарха, - Reuters

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Рим, Понедельник 11 апреля 2022 16:59
В Италии арестовали виллу российского гонщика Мазепина и его отца-олигарха, - Reuters Фото: Дмитрий и Никита Мазепины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Италия наложила арест на виллу, которая принадлежит бывшему российскому гонщику "Формулы-1" Никите Мазепину и его отцу Дмитрию. Мужчина является олигархом из окружения президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вилла Rocky Ram стоимостью около 105 млн евро была арестована на севере острова Сардиния.

Ранее олигарх Дмитрий Мазепин и его сын были включены в санкционный список ЕС. Сам бизнесмен является основным владельцем и председателем совета директоров Объединенной химической компании "Уралхим".

Напомним, что с начала войны в Украине страны Европейского союза заморозили активы российских олигархов на сумму свыше 30 млрд евро.

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