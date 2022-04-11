В Італії заарештували віллу російського гонщика Мазепіна і його батька-олігарха, - Reuters
Італія наклала арешт на віллу, яка належить колишньому російському гонщику "Формули-1" Микиті Мазепіну і його батьку Дмитру. Чоловік є олігархом з оточення президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вілла Rocky Ram вартістю близько 105 млн євро була заарештована на півночі острова Сардинія.
Раніше олігарх Дмитро Мазепін і його син були включені в санкційний список ЄС. Сам бізнесмен є основним власником і головою ради директорів Об'єднаної хімічної компанії "Уралхім".
Нагадаємо, що з початку війни в Україні країни Європейського Союзу заморозили активи російських олігархів на суму понад 30 млрд євро.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.