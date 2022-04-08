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В ЕС заморозили активы российских олигархов на 30 млрд евро

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Украина, Пятница 08 апреля 2022 14:20
В ЕС заморозили активы российских олигархов на 30 млрд евро Фото: в странах ЕС заморозили активы российских олигархов на 30 млрд евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительства стран Европейского Союза заморозили около 30 млрд евро активов, связанных с олигархами и другими лицами, находящимися под санкциями ЕС, с начала российского вторжения в Украину. Но информацию подали только половина стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Еврокомиссия заявила, что государства проинформировали исполнительную власть ЕС о замороженных активах на сумму 29,5 млрд евро, включая яхты, вертолеты, недвижимость и произведения искусства.

Кроме того, по данным Комиссии, было заблокировано около 196 млрд евро транзакций.

При этом только около половины из 27 стран ЕС до сих пор сообщили о мерах, принятых ими для замораживания активов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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