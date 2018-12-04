В Италии арестовали главаря "Коза ностры" и 46 других мафиози

Фото: Сеттіміно Минео (Spiegel)

Почти полсотни мафиози были задержаны в результате спецоперации

В Итали задержали главаря сицилийской мафии "Коза ностра" Сеттимино Минео и еще 45 членов мафии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Как отмечается, полиция провела спецоперацию в провинции Палермо, в результате которой были задержаны вероятные мафиози. Им выдвинули обвинения в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном ношении оружия и других тяжких преступлениях.

Также сообщается, что в последнее время мафиози переживали достаточно сложный период реорганизации, связанный с длительным отсутствием жесткого централизованного руководства. В итоге боссы нескольких кланов "Коза ностры" приняли решение о восстановлении руководящей структуры мафии, выбрав Минео вожаком.

Напомним, итальянская полиция конфисковала в ноябре восемь вилл, незаконно построенных в Риме самым известным кланом мафии. Виллы, которые находятся в районе Квадраро, нарушали строительные и ландшафтные законы Рима, а некоторые "соединяли целые участки исторического акведука Феличе".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в январе 2018 года немецкая и итальянская полиция провели рейд против мафиозного клана семей Фарао и Маринкола. Утром во вторник, 9 января, были задержаны 169 человек.