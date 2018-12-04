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В Італії заарештували ватажка "Коза ностри" і 46 інших мафіозі

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 12:42
В Італії заарештували ватажка "Коза ностри" і 46 інших мафіозі
Фото: Сеттіміно Міней (Spiegel)

Майже півсотні мафіозі були затримані у результаті спецоперації

В Італі затримали ватажка сицилійської мафії "Коза ностра" Сеттіміно Мінея та ще 45 членів мафії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Як зазначається, поліція провела спецоперацію у провінції Палермо, у результаті якої були затримані ймовірні мафіозі. Їм висунули звинувачення в причетності до мафіозної діяльності, вимаганні, незаконному носінні зброї та інших тяжких злочинах.

Також повідомляється, що останнім часом мафіозі переживали досить складний період реорганізації, пов'язаний з тривалою відсутністю жорсткого централізованого керівництва. У підсумку боси кількох кланів "Коза ностри" прийняли рішення про відновлення керівної структури мафії, обравши Мінея ватажком.

Нагадаємо, італійська поліція конфіскувала у листопаді вісім вілл, незаконно побудованих в Римі найвідомішим кланом мафії. Вілли, які знаходяться в районі Квадраро, порушували будівельні та ландшафтні закони Риму, а деякі "об'єднали цілі ділянки історичного акведука Феліче".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в січні 2018 року німецька і італійська поліція провели рейд проти мафіозного клану сімей Фарао і Маринкола. Вранці у вівторок, 9 січня, були затримані 169 чоловік.

 

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