В Италии арестовали еще одного наемника "ЛДНР"

Сообщается, что завербованный молодой человек воевал на стороне "ЛДНР" за деньги, не являясь ни гражданином Украины, ни постоянным жителем этой страны. Кроме того, его подозревают в том, что он занимался преступной деятельностью в более чем одном государстве.

В рамках его дела прошли следственные действия, направленные на то, чтобы установить всю цепочку вербовщиков, которые способствовали и финансово поддерживали наемников на Донбассе.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина (полиция приводит его инициалы G. R.) с 2016 года был наемников на Донбассе и через социальные сети распространял информацию о своей военной деятельности.

Фото: итальянского наемника "ЛДНР" арестовали (ansa.it)