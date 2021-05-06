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В Италии арестовали еще одного наемника "ЛДНР"

Автор: РБК-Украина

Суд итальянской Мессины арестовал 28-летнего мужчину по подозрению в наемничестве. По данным следствия, он принимал участие в боевых действиях против украинской армии на стороне так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом говорится в сообщении на сайте итальянской полиции.

Сообщается, что завербованный молодой человек воевал на стороне "ЛДНР" за деньги, не являясь ни гражданином Украины, ни постоянным жителем этой страны. Кроме того, его подозревают в том, что он занимался преступной деятельностью в более чем одном государстве.

В рамках его дела прошли следственные действия, направленные на то, чтобы установить всю цепочку вербовщиков, которые способствовали и финансово поддерживали наемников на Донбассе.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина (полиция приводит его инициалы G. R.) с 2016 года был наемников на Донбассе и через социальные сети распространял информацию о своей военной деятельности.

Фото: итальянского наемника "ЛДНР" арестовали (ansa.it)

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии задержали бывшего полицейского из Кальяри, который тоже был наемником на Донбассе.

Также сообщалось, что Украина идентифицировала более 100 иностранных наемников на Донбассе.

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