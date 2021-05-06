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В Італії заарештували ще одного найманця "ЛДНР"

Автор: РБК-Україна

Суд італійської Мессіни заарештував 28-річного чоловіка за підозрою в найманстві. За даними слідства, він брав участь у бойових діях проти української армії на боці так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Про це йдеться в повідомленні на сайті італійської поліції.

Повідомляється, що завербований молодий чоловік воював на боці "ЛДНР" за гроші, не будучи ані громадянином України, ані постійним жителем цієї країни. Крім того, його підозрюють в тому, що він займався злочинною діяльністю в більш ніж одній державі.

В рамках його справи пройшли слідчі дії, спрямовані на те, щоб встановити весь ланцюжок вербувальників, які сприяли і фінансово підтримували найманців на Донбасі.

В ході розслідування з'ясувалося, що чоловік (поліція наводить його ініціали G. R.) з 2016 року був найманцем на Донбасі і через соціальні мережі поширював інформацію про свою військову діяльність.

Фото: італійського найманця "ЛДНР" заарештували (ansa.it)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії затримали колишнього поліцейського з Кальярі, який теж був найманцем на Донбасі.

Також повідомлялося, що Україна ідентифікувала понад 100 іноземних найманців на Донбасі.

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