В Италии за сутки жертвами коронавируса стали почти 800 человек

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Коронавирусом уже заразились свыше 53 тыс. итальянцев

В течение суток в Италии жертвами коронавируса стали почти 800 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Так, за последние сутки в Италии были зафиксированы 793 смерти от заболевания коронавирусом COVID-19. Это наибольшее количество жертв за сутки с начала вспышки коронавируса в стране.

Отмечается, что по состоянию на 21 марта коронавирус в Италии уже был подтвержден в более 53,5 тысяч итальянцев. А жертвами опасной болезни в целом стали 4825 людей.

Напомним, вчера сообщалось, что за сутки в Италии от коронавируса умерли более 600 человек. Больше всего от коронавируса пострадал регион Ломбардия, который, как и раньше, находится в критической ситуации. В Ломбардии от коронавируса умерли более 2,5 тысячи человек.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что объявленный до 3 апреля карантин в стране должен быть продлен из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Добавим, смертность от коронавируса в Италии в 8 раз выше, чем в Китае. В китайском Ухане, смертность от вируса составила лишь 1,4%, тогда как в Италии сейчас этот показатель достигает 8,3%.