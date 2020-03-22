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В Італії 20% медперсоналу заразилися коронавірусом

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 06:48
В Італії 20% медперсоналу заразилися коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/UnitedNationsRU)

Більшість медиків - жінки

В Італії 20% медперсоналу заразилися коронавірусом COVID-19 з початку спалаху в кінці лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Наголошується, що в глобальному масштабі жінки становлять 70% всіх працівників сектору охорони здоров'я.

"В умовах пандемії жінки перебувають на передовій боротьби з COVID-19 і на їхні плечі лягають головні тяготи реагування на розростається криза. В Італії 20% медперсоналу заразилися COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Італії в Ломбардії вводять додаткові жорсткі обмеження у зв'язку з поширенням коронавіруса. Зупиняється будівництво всіх об'єктів, крім залізничних колій, доріг і госпіталів. Всі підприємці повинні припинити діяльність за винятком тих, хто займається критично важливими галузями.

Нагадаємо, що впродовж останніх діб в Італії жертвами коронавірус стали майже 800 осіб. Це найбільша кількість жертв через добу з початку спалаху коронавіруса в країні.

В Італії вводять більш жорсткий карантин, зупиняють будівництва та підприємства В Італії за добу жертвами коронавірусу стали майже 800 людей
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