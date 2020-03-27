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В Италии у 10 младенцев обнаружили коронавирус

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 13:45
В Италии у 10 младенцев обнаружили коронавирус
Иллюстративное фото (flickr)

Инфицирование младенцев произошло после рождения, а не внутриутробно

Сегодня, 27 марта, в итальянском городе Павия у 10 младенцев подтвердили коронавирус. Об этом сообщает La Provincia pavese.

Как сообщается, дети находятся в педиатрическом отделении клинической больницы Сан-Маттео, на сегодня их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как отмечают в больнице, ни один из младенцев не был заражен внутриутробно, инфицирование произошло после рождения через контакт с ближайшими родственниками, прежде всего, из инфицированными матерями.

Также еще один новорожденный младенец из Павии из-за коронавируса сейчас помещен в отделение интенсивной терапии в Милане. Врачи уверяют, что его состояние находится под контролем.

Напомним, из-за быстрого распространения коронавируса в южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности, что вызывает опасения перемещения "горячей точки" эпидемии на юг страны.

РБК-Украина ранее сообщало, что число умерших в результате вспышки коронавируса в Италии достигло 8165 человек. Только за последние сутки в стране скончались 662 человека. По данным Агентства гражданской защиты, общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Италии выросло до 80 539.

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