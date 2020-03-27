Из Британии отправился последний рейс с украинцами перед закрытием границы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Самолет SkyUp летит по маршруту Лондон-Киев, чтобы вернуть украинцев домой

Сегодня, 27 марта, из-за закрытия границы, связаного с распространением коронавируса, из Лондона вернутся 180 украинцев спецрейсом авиакомпании SkyUp. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Великобритании в Twitter.

Как сообщается, самолет SkyUp, который летит по маршруту Лондон-Киев, вернет 180 граждан Украины домой. В общем, из Британии самолетами МАУ и SkyUp в Украину вернулись 1014 граждан.

Также, чтобы вернуть украинцев, авиакомпании SkyUp и МАУ выполнят рейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии.

В Министерстве иностранных дел обращаются с просьбой ко всем украинцам, которые не успели купить билет до 27 марта включительно, не покупать билеты, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть такая возможность.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны закроют границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан в рамках карантина из-за коронавируса.