ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из Британии отправился последний рейс с украинцами перед закрытием границы

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 12:47
Из Британии отправился последний рейс с украинцами перед закрытием границы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Самолет SkyUp летит по маршруту Лондон-Киев, чтобы вернуть украинцев домой

Сегодня, 27 марта, из-за закрытия границы, связаного с распространением коронавируса, из Лондона вернутся 180 украинцев спецрейсом авиакомпании SkyUp. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Великобритании в Twitter.

Как сообщается, самолет SkyUp, который летит по маршруту Лондон-Киев, вернет 180 граждан Украины домой. В общем, из Британии самолетами МАУ и SkyUp в Украину вернулись 1014 граждан.

Также, чтобы вернуть украинцев, авиакомпании SkyUp и МАУ выполнят рейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии.

В Министерстве иностранных дел обращаются с просьбой ко всем украинцам, которые не успели купить билет до 27 марта включительно, не покупать билеты, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть такая возможность.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны закроют границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан в рамках карантина из-за коронавируса.

Дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных, - МВД Число зараженных коронавирусом в Винницкой области возросло
Новости Украины ВеликобританияукраинцыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь