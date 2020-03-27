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В Італії у 10 немовлят виявили коронавірус

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 13:45
В Італії у 10 немовлят виявили коронавірус
Ілюстративне фото (flickr)

Інфікування немовлят відбулося після народження, а не внутрішньоутробно

Сьогодні, 27 березня, в італійському місті Павія у 10 немовлят підтвердили коронавірус. Про це повідомляє La Provincia pavese.

Як повідомляється, діти знаходяться у педіатричному відділенні клінічної лікарні Сан-Маттео, на сьогодні їх стан оцінюється як задовільний.

Як зазначають в лікарні, жоден з немовлят не був заражений внутрішньоутробно, інфікування завжди відбувається після народження через контакт з найближчими родичами, перш за все, з інфікованими матерями.

Також ще одне новонароджене немовля з Павії через коронавірус наразі поміщене у відділення інтенсивної терапії в Мілана. Лікарі запевняють, що його стан перебуває під контролем.

Нагадаємо, через швидке поширення коронавірусу у південних районах Італії спостерігається різке зростання смертності, що викликає побоювання переміщення "гарячої точки" епідемії на південь країни.

РБК-Україна раніше повідомляло, що число померлих в результаті спалаху коронавірусу в Італії досягло 8165 осіб. Лише за останню добу в країні померли 662 людини. За даними Агентства цивільного захисту, загальна кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Італії зросла до 80 539.

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