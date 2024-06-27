IT-коаліція, зброя та санкції проти РФ: що входить до безпекової угоди України та Естонії

У документі вказано, що Естонія надасть Україні оборонну допомогу на суму понад 100 млн євро цього року та продовжить підтримку протягом наступних десяти років. Естонський уряд виділятиме щонайменше 0,25% ВВП щороку впродовж 2024-2027 років на військову підтримку України, ставши першою країною, яка запропонувала такий відсоток у двосторонніх безпекових угодах.

Документ передбачає довгострокову військову допомогу Україні, включаючи артилерію (122-мм та 155-мм гаубиці), протитанкові ракетні комплекси, ракети та міни, гвинтівки Carl Gustaf, гранатомети, безпілотні системи та засоби РЕБ.

Україна та Естонія започаткують регулярний Стратегічний діалог для обговорення питань безпеки та оборони. Угода також охоплює постачання озброєнь і військової техніки, тренування, діяльність IT-коаліції та інші коаліційні можливості, а також співпрацю в оборонно-промисловій сфері.

Окремі блоки угоди стосуються посилення санкцій проти РФ, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, допомоги у відновленні та відбудові України, протидії гібридним загрозам, співпраці в кібер- та інформаційній безпеці, а також захисту критичної інфраструктури.

Документ також підтверджує підтримку Естонією майбутнього членства України в ЄС та НАТО.

З повним текстом угоди можна ознайомитись ТУТ.

Гарантії безпеки

За останні місяці Україна значно зміцнила свою безпеку, уклавши угоди про гарантії з 16 європейськими країнами та США. Партнерами стали Великобританія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція та Ісландія.

Ці угоди забезпечують Україні комплексний пакет допомоги, включаючи військову та економічну підтримку, а також політичне сприяння.

Сьогодні Україна також підписала гарантії безпеки із Європейським союзом, Естонією та Литвою.

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