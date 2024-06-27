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IT-коалиция, оружие и санкций против РФ: входящее в соглашение безопасности Украины и Эстонии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина в четверг, 27 июня, подписала соглашение о гарантиях безопасности с Эстонией.

О том, что вошло в двустороннее соглашение о безопасности, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В документе указано, что Эстония предоставит Украине оборонную помощь на сумму более 100 млн. евро в этом году и продолжит поддержку в течение следующих десяти лет. Эстонское правительство будет выделять по меньшей мере 0,25% ВВП ежегодно в течение 2024-2027 годов на военную поддержку Украины, став первой страной, предложившей такой процент в двусторонних соглашениях по безопасности.

Документ предусматривает долгосрочную военную помощь Украине, включая артиллерию (122-мм и 155-мм гаубицы), противотанковые ракетные комплексы, ракеты и мины, винтовки Carl Gustaf, гранатометы, беспилотные системы и средства РЭБ.

Украина и Эстония положат начало регулярному Стратегическому диалогу для обсуждения вопросов безопасности и обороны. Соглашение также включает поставки вооружений и военной техники, тренировки, деятельность IT-коалиции и другие коалиционные возможности, а также сотрудничество в оборонно-промышленной сфере.

Отдельные блоки соглашения касаются усиления санкций против РФ, возмещения ущерба, привлечения агрессора к ответственности, помощи в восстановлении и восстановлении Украины, противодействия гибридным угрозам, сотрудничеству в кибер- и информационной безопасности, а также защите критической инфраструктуры.

Документ также подтверждает поддержку Эстонией будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

С полным текстом сделки можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Гарантии безопасности

В последние месяцы Украина значительно укрепила свою безопасность, заключив соглашения о гарантиях с 16 европейскими странами и США. Партнерами стали Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция и Исландия.

Эти соглашения обеспечивают Украине комплексный пакет помощи, включая военную и экономическую поддержку, а также политическое содействие.

Сегодня Украина также подписала гарантии безопасности с Европейским союзом , Эстонией и Литвой.

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