Не ІТ і не юристи: яку професію масово обрали українські абітурієнти у 2025 році
В Україні завершено вступну кампанію до фахових коледжів. Цьогоріч до навчальних закладів подали понад 268 тисяч заяв, а навчання розпочали 134 121 майбутній фахівець.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).
Скільки вступників і звідки
Загалом цього року участь у вступі до коледжів узяли 149 476 абітурієнтів. Найбільше з них - випускники 9 класів, які подали 158 536 заяв. Після 11 класів вступали 90 673 абітурієнти, ще майже 18 тисяч заяв подали випускники професійних коледжів та молодші спеціалісти. Найпопулярніша спеціальність серед абітурієнтів - "Медсестринство".
За результатами вступу було зараховано:
- на основі базової середньої освіти (9 класів) - 74 626 осіб;
- на основі повної середньої освіти (11 класів) - 46 708 осіб;
- на основі дипломів коледжів або фахового молодшого бакалавра - 11 668 осіб;
- за іншими освітніми рівнями - 1 119 осіб.
Найпопулярніші спеціальності серед 9-класників
Традиційно найбільше абітурієнтів обрали медичний напрям. Спеціальність "Медсестринство" очолила рейтинг із 7070 зарахованими студентами.
Також високий попит мають:
- менеджмент - 3692;
- автомобільний транспорт - 3442;
- інженерія програмного забезпечення - 3198;
- комп’ютерна інженерія - 2977;
- фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок - 2837;
- секретарська та офісна справа - 2788;
- дизайн - 2729;
- електрична інженерія - 2720;
- будівництво та цивільна інженерія - 2673.
Популярні напрями серед 11-класників
Серед вступників після школи (11 класів) лідирують ті самі спеціальності, що й у молодших - із помітною перевагою технічних та медичних напрямів:
- медсестринство - 3958;
- менеджмент - 2646;
- облік і оподаткування - 2182;
- фінанси, банківська справа, страхування - 1865;
- електрична інженерія - 1870;
- харчові технології - 1870;
- автомобільний транспорт - 1860;
- будівництво та цивільна інженерія - 1851;
- секретарська та офісна справа - 1793;
- фармація - 1801.
Де найбільше вступників
Серед навчальних закладів, які прийняли найбільше заяв від випускників 9 класів, лідером став Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" - 1712 заяв. Серед випускників 11 класів перше місце за кількістю заяв посів Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування - 1562 заяви.
