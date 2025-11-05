ua en ru
Не ІТ і не юристи: яку професію масово обрали українські абітурієнти у 2025 році

Середа 05 листопада 2025 16:43
Не ІТ і не юристи: яку професію масово обрали українські абітурієнти у 2025 році Фото: У 2025 році абітурієнти масово обирали медсестринство (nmuofficial.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні завершено вступну кампанію до фахових коледжів. Цьогоріч до навчальних закладів подали понад 268 тисяч заяв, а навчання розпочали 134 121 майбутній фахівець.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

Скільки вступників і звідки

Загалом цього року участь у вступі до коледжів узяли 149 476 абітурієнтів. Найбільше з них - випускники 9 класів, які подали 158 536 заяв. Після 11 класів вступали 90 673 абітурієнти, ще майже 18 тисяч заяв подали випускники професійних коледжів та молодші спеціалісти. Найпопулярніша спеціальність серед абітурієнтів - "Медсестринство".

За результатами вступу було зараховано:

  • на основі базової середньої освіти (9 класів) - 74 626 осіб;
  • на основі повної середньої освіти (11 класів) - 46 708 осіб;
  • на основі дипломів коледжів або фахового молодшого бакалавра - 11 668 осіб;
  • за іншими освітніми рівнями - 1 119 осіб.

Найпопулярніші спеціальності серед 9-класників

Традиційно найбільше абітурієнтів обрали медичний напрям. Спеціальність "Медсестринство" очолила рейтинг із 7070 зарахованими студентами.

Також високий попит мають:

  • менеджмент - 3692;
  • автомобільний транспорт - 3442;
  • інженерія програмного забезпечення - 3198;
  • комп’ютерна інженерія - 2977;
  • фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок - 2837;
  • секретарська та офісна справа - 2788;
  • дизайн - 2729;
  • електрична інженерія - 2720;
  • будівництво та цивільна інженерія - 2673.

Популярні напрями серед 11-класників

Серед вступників після школи (11 класів) лідирують ті самі спеціальності, що й у молодших - із помітною перевагою технічних та медичних напрямів:

  • медсестринство - 3958;
  • менеджмент - 2646;
  • облік і оподаткування - 2182;
  • фінанси, банківська справа, страхування - 1865;
  • електрична інженерія - 1870;
  • харчові технології - 1870;
  • автомобільний транспорт - 1860;
  • будівництво та цивільна інженерія - 1851;
  • секретарська та офісна справа - 1793;
  • фармація - 1801.

Де найбільше вступників

Серед навчальних закладів, які прийняли найбільше заяв від випускників 9 класів, лідером став Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" - 1712 заяв. Серед випускників 11 класів перше місце за кількістю заяв посів Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування - 1562 заяви.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні під час війни продовжують навчатися близько 20,5 тисяч іноземних студентів. Найбільше - з Китаю, Азербайджану та Грузії. Вони здебільшого обирають медицину, менеджмент і право.

Також ми писали, що відстрочку від мобілізації під час навчання у коледжах чи профтехах можуть отримати лише ті, хто здобуває освіту вперше - тобто не мають ні фахової, ні вищої освіти.

