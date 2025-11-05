Не ІТ и не юристы: какую профессию массово выбрали украинские абитуриенты в 2025 году

В Украине завершена вступительная кампания в профессиональные колледжи. В этом году в учебные заведения подали более 268 тысяч заявлений, а обучение начали 134 121 будущий специалист.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Сколько поступающих и откуда

Всего в этом году участие в поступлении в колледжи приняли 149 476 абитуриентов. Больше всего из них - выпускники 9 классов, которые подали 158 536 заявлений. После 11 классов поступали 90 673 абитуриента, еще почти 18 тысяч заявлений подали выпускники профессиональных колледжей и младшие специалисты. Самая популярная специальность среди абитуриентов - "Медсестринство".

По результатам поступления были зачислены:

на основе базового среднего образования (9 классов) - 74 626 человек;

на основе полного среднего образования (11 классов) - 46 708 человек;

на основе дипломов колледжей или профессионального младшего бакалавра - 11 668 человек;

по другим образовательным уровням - 1 119 человек.

Самые популярные специальности среди 9-классников

Традиционно больше всего абитуриентов выбрали медицинское направление. Специальность "Медсестринство" возглавила рейтинг с 7070 зачисленными студентами.

Также высоким спросом пользуются:

менеджмент - 3692;

автомобильный транспорт - 3442;

инженерия программного обеспечения - 3198;

компьютерная инженерия - 2977;

финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок - 2837;

секретарское и офисное дело - 2788;

дизайн - 2729;

электрическая инженерия - 2720;

строительство и гражданская инженерия - 2673.

Популярные направления среди 11-классников

Среди поступающих после школы (11 классов) лидируют те же специальности, что и у младших - с заметным преимуществом технических и медицинских направлений:

медсестринство - 3958;

менеджмент - 2646;

учет и налогообложение - 2182;

финансы, банковское дело, страхование - 1865;

электрическая инженерия - 1870;

пищевые технологии - 1870;

автомобильный транспорт - 1860;

строительство и гражданская инженерия - 1851;

секретарское и офисное дело - 1793;

фармация - 1801.

Где больше всего поступающих

Среди учебных заведений, которые приняли больше всего заявлений от выпускников 9 классов, лидером стал Хмельницкий политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" - 1712 заявлений. Среди выпускников 11 классов первое место по количеству заявлений занял Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования - 1562 заявления.