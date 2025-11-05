Не ІТ и не юристы: какую профессию массово выбрали украинские абитуриенты в 2025 году
В Украине завершена вступительная кампания в профессиональные колледжи. В этом году в учебные заведения подали более 268 тысяч заявлений, а обучение начали 134 121 будущий специалист.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
Сколько поступающих и откуда
Всего в этом году участие в поступлении в колледжи приняли 149 476 абитуриентов. Больше всего из них - выпускники 9 классов, которые подали 158 536 заявлений. После 11 классов поступали 90 673 абитуриента, еще почти 18 тысяч заявлений подали выпускники профессиональных колледжей и младшие специалисты. Самая популярная специальность среди абитуриентов - "Медсестринство".
По результатам поступления были зачислены:
- на основе базового среднего образования (9 классов) - 74 626 человек;
- на основе полного среднего образования (11 классов) - 46 708 человек;
- на основе дипломов колледжей или профессионального младшего бакалавра - 11 668 человек;
- по другим образовательным уровням - 1 119 человек.
Самые популярные специальности среди 9-классников
Традиционно больше всего абитуриентов выбрали медицинское направление. Специальность "Медсестринство" возглавила рейтинг с 7070 зачисленными студентами.
Также высоким спросом пользуются:
- менеджмент - 3692;
- автомобильный транспорт - 3442;
- инженерия программного обеспечения - 3198;
- компьютерная инженерия - 2977;
- финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок - 2837;
- секретарское и офисное дело - 2788;
- дизайн - 2729;
- электрическая инженерия - 2720;
- строительство и гражданская инженерия - 2673.
Популярные направления среди 11-классников
Среди поступающих после школы (11 классов) лидируют те же специальности, что и у младших - с заметным преимуществом технических и медицинских направлений:
- медсестринство - 3958;
- менеджмент - 2646;
- учет и налогообложение - 2182;
- финансы, банковское дело, страхование - 1865;
- электрическая инженерия - 1870;
- пищевые технологии - 1870;
- автомобильный транспорт - 1860;
- строительство и гражданская инженерия - 1851;
- секретарское и офисное дело - 1793;
- фармация - 1801.
Где больше всего поступающих
Среди учебных заведений, которые приняли больше всего заявлений от выпускников 9 классов, лидером стал Хмельницкий политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" - 1712 заявлений. Среди выпускников 11 классов первое место по количеству заявлений занял Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования - 1562 заявления.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине во время войны продолжают учиться около 20,5 тысяч иностранных студентов. Больше всего - из Китая, Азербайджана и Грузии. Они в основном выбирают медицину, менеджмент и право.
Также мы писали, что отсрочку от мобилизации во время обучения в колледжах или профтехах могут получить только те, кто получает образование впервые - то есть не имеют ни профессионального, ни высшего образования.