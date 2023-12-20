ІТ-Армія України зупинила роботу російського хмарного сервісу Бітрікс24

Сьогодні, 20 грудня, ІТ-Армія зупинила роботу Бітрікс24, у результаті 40% користувачів мали проблеми з доступом до СRМ-системи та інших сервісів компанії.

Бітрікс24 - це російський хмарний сервіс, яким користуються найбільші компанії-спонсори війни в Росії, наприклад Роснєфть.

Кібератаки на російські сайти

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Нещодавно українська ІТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.

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