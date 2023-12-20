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ІТ-Армія України зупинила роботу російського хмарного сервісу Бітрікс24

Фото: ІТ-Армія України поклала російський хмарний сервіс (freepik-com)
Автор: Каріна Левицька

Українські хакери зупинили роботу російського хмарного сервісу Бітрікс 24. Це вплинуло на роботу багатьох російських компаній-гігантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.

Сьогодні, 20 грудня, ІТ-Армія зупинила роботу Бітрікс24, у результаті 40% користувачів мали проблеми з доступом до СRМ-системи та інших сервісів компанії. 

Бітрікс24 - це російський хмарний сервіс, яким користуються найбільші компанії-спонсори війни в Росії, наприклад Роснєфть. 

Кібератаки на російські сайти

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Нещодавно українська ІТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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