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IT-Армия Украины остановила работу российского облачного сервиса Битрикс24

Фото: IT-Армия Украины положила российский облачный сервис (freepik-com)
Автор: Карина Левицкая

Украинские хакеры остановили работу российского облачного сервиса Битрикс 24. Это отразилось на работе многих российских компаний-гигантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

Сегодня, 20 декабря, IT-Армия остановила работу Битрикс24, в результате 40% пользователей имели проблемы с доступом к СRM-системе и другим сервисам компании.

Битрикс24 - это российский облачный сервис, которым пользуются крупнейшие компании-спонсоры войны в России, например Роснефть.

Кибератаки на русские сайты

С начала полномасштабной войны украинские IT атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Большие и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".

Недавно украинская IT-Армия остановила работу крупных аэропортов России. В пропагандистских СМИ заявляли о DDoS-атаке.

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