ISW заявив, що нестача боєприпасів обмежує Україну на фронті. У ЗСУ відповіли

Аналітики ISW вважають, що нестача артилерійських снарядів може обмежувати українські війська на фронті.У ЗСУ кажуть, що йдеться не про брак снарядів, а про переважаючу кількість цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) та речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як зазначає ISW, розслідування з відкритих джерел показують, що російські сили отримують вигоду від нестачі боєприпасів і нездатності України вести достатню контрбатарейну боротьбу.

Українська група аналітиків Frontelligence Insight заявила, що російські війська раніше створювали стаціонарні артилерійські вогневі позиції з кінця 2022 до початку 2023 року, коли нестача боєприпасів обмежувала українські можливості контрбатарейної боротьби. У січні 2024 року росіяни знову почали концентрувати свою артилерію подібним чином.

У Frontelligence заявили, що відсутність контрбатарейної боротьби з боку України може дозволити російським військам знищувати населені пункти, що робить майже неможливим їх захист. Також аналітики вважають, що безпілотників з радіусом дії до 24 км не вистачить, що знищувати артилерійські установки ворога.

В ISW наголошують, що нестача боєприпасів може змусити українські війська приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту.

Що кажуть у ЗСУ

"Виходячи з результатів нашої бойової роботи бачимо, що навіть в таких складних умовах примудряємося максимально застосовувати все те, що є в наявності. Застосовуємо артилерію - це контрбатарейна боротьба. Застосовуємо дрони. Ворог високо оцінює результативність цієї нашої роботи", - сказала речниця Сил оборони півдня України.

Наталія Гуменюк додала, що ЗСУ продовжують нищити ворожі позиції на лівому березі Херсонської області. Також йдеться про острови, де окупанти намагаються розгортати свої спостережні пункти.

"Таким чином, визнаючи нестачу боєприпасів, але нестачу в сенсі переважної кількості цілей над наявними боєприпасами. У нас просто попереду дуже багато роботи, якщо вже зараз ми могли б покрити всю ту роботу тими боєприпасами, що є в наявності, ми були б щасливі", - додала вона.

Мільйон снарядів від ЄС

Нагадаємо, на початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю. За даними Bloomberg, до березня ЄС зможе надати Україні 600 тисяч боєприпасів.

Під час звернення до Євроради президент України Володимир Зеленський наголосив, що Європа не повинна програвати глобальну конкуренцію. Він нагадав, що КНДР постачає Росії мільйон снарядів.