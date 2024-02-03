ISW заявил, что нехватка боеприпасов ограничивает Украину на фронте. В ВСУ ответили

Аналитики ISW считают, что нехватка артиллерийских снарядов может ограничивать украинские войска на фронте. В ВСУ говорят, что речь идет не о нехватке снарядов, а о преобладающем количестве целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) и спикера Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

Как отмечает ISW, расследования из открытых источников показывают, что российские силы получают выгоду из-за нехватки боеприпасов и неспособности Украины вести достаточную контрбатарейную борьбу.

Украинская группа аналитиков Frontelligence Insight заявила, что российские войска ранее создавали стационарные артиллерийские огневые позиции с конца 2022 по начало 2023 года, когда недостаток боеприпасов ограничивал украинские возможности контрбатарейной борьбы. В январе 2024 года россияне снова начали концентрировать свою артиллерию подобным образом.

В Frontelligence заявили, что отсутствие контрбатарейной борьбы со стороны Украины может позволить российским войскам уничтожать населенные пункты, что делает их защиту почти невозможной. Также аналитики считают, что беспилотников с радиусом действия до 24 км не хватит, чтобы уничтожать артиллерийские установки врага.

В ISW отмечают, что нехватка боеприпасов может вынудить украинские войска принимать сложные решения по приоритетности определенных участков фронта.

Что говорят в ВСУ

"Исходя из результатов нашей боевой работы видим, что даже в таких сложных условиях умудряемся максимально применять все то, что есть в наличии. Применяем артиллерию - это контрбатарейная борьба. Применяем дроны. Враг высоко оценивает результативность этой нашей работы", - сказала спикера Сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк добавила, что ВСУ продолжают уничтожать вражеские позиции на левом берегу Херсонской области. Также речь идет об островах, где оккупанты пытаются разворачивать свои наблюдательные пункты.

"Таким образом, признавая недостаток боеприпасов, но недостаток в смысле подавляющего количества целей над имеющимися боеприпасами. У нас просто впереди очень много работы, если уже сейчас мы могли бы покрыть всю ту работу боеприпасами, которые есть в наличии, мы были бы счастливы", - добавила она.

Миллион снарядов от ЕС

Напомним, в начале мая 2023 года Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью. По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 000 боеприпасов.

Во время обращения к Евросовету президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Европа не должна проигрывать глобальную конкуренцию. Он напомнил, что КНДР поставляет России миллионом снарядов.