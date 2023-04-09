В ISW заявили про зниження темпів російських наступів уздовж всієї лінії фронту

Російські окупанти ведуть бої по всій лінії фронту, але їхній наступальний потенціал продовжує знижуватись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Водночас загарбники зосереджують свої поточні атаки на відволіканні та розосередженні українських сил, щоб завадити початку контрнаступу.
Аналітики наводять заяву голови Ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка від 8 квітня про те, що росіяни ніде не просуваються серйозно. Окрім цього, темпи обстрілів у Бахмуті та його околицях на одних ділянках дещо знизилися, а на інших - зовсім зупинились.
Офіцер зазначив, що наступ РФ на Авдіївку "захлинувся", і вказав, що ворог все ще не контролює Мар’їнку, незважаючи на те, що перетворив місто на руїни.
У звіті також мовиться про те, що один з російських мілблогерів
Фахівці додають, що окупанти, аби .
Ключові висновки ISW:
Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни інформували, що "великий" наступ російських військ досягає кульмінаці.
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