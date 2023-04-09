В ISW заявили о снижении темпов российских наступлений вдоль всей линии фронта

Российские оккупанты ведут бои по всей линии фронта, но их наступательный потенциал продолжает снижаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
В то же время захватчики сосредотачивают свои текущие атаки на отвлечении и рассредоточении украинских сил, чтобы помешать началу контрнаступления.
Аналитики приводят заявление главы Совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочка от 8 апреля о том, что россияне нигде не продвигаются всерьез. Кроме того, темпы обстрелов в Бахмуте и его окрестностях на одних участках несколько снизились, а на других - совсем остановились.
Офицер отметил, что наступление РФ на Авдеевку "захлебнулось", и указал, что враг все еще не контролирует Марьинку, несмотря на то, что превратил город в руины.
В отчете также говорится о том, что один из российских милблогеров утверждал, что темп наступательных операций вдоль всей линии фронта Авдеевка-Донецк снизился за последние сутки, и указал, что войска РФ пытаются продвинуться где угодно.
Специалисты добавляют, что оккупанты, чтобы компенсировать ключевые недостатки в боевой способности, в значительной степени возлагаются на артиллерию.
Ключевые выводы ISW:
Напомним, ранее в Институте изучения войны информировали, что "большое" наступление российских войск в Украине достигает кульминации.
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