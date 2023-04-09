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В ISW заявили о снижении темпов российских наступлений вдоль всей линии фронта

Фото: В ISW заявили о снижении темпов российских наступлений вдоль всей линии фронта (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты ведут бои по всей линии фронта, но их наступательный потенциал продолжает снижаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В то же время захватчики сосредотачивают свои текущие атаки на отвлечении и рассредоточении украинских сил, чтобы помешать началу контрнаступления.

Аналитики приводят заявление главы Совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочка от 8 апреля о том, что россияне нигде не продвигаются всерьез. Кроме того, темпы обстрелов в Бахмуте и его окрестностях на одних участках несколько снизились, а на других - совсем остановились.

Офицер отметил, что наступление РФ на Авдеевку "захлебнулось", и указал, что враг все еще не контролирует Марьинку, несмотря на то, что превратил город в руины.

В отчете также говорится о том, что один из российских милблогеров утверждал, что темп наступательных операций вдоль всей линии фронта Авдеевка-Донецк снизился за последние сутки, и указал, что войска РФ пытаются продвинуться где угодно.

Специалисты добавляют, что оккупанты, чтобы компенсировать ключевые недостатки в боевой способности, в значительной степени возлагаются на артиллерию.

Ключевые выводы ISW:

  • Российский военный преступник Игорь Гиркин предпринял новую попытку, направленную на защиту влияния российского провоенного сообщества в Кремле.
  • Гиркин может продвигать политические цели неназванных фигур в российских властных структурах, возможно, в Федеральной службе безопасности.
  • Российские империалисты захватили похороны милблогера Максима Фомина, чтобы продвигать провоенные нарративы.
  • Российская ракетная кампания по деградации единой энергетической инфраструктуры Украины окончательно провалилась и РФ, похоже, отказалась от этих усилий.
  • Кремль, вероятно, усугубляет наказание за преступления, связанные с терроризмом, в рамках больших усилий по содействию самоцензуре и созданию правовых условий для усиления внутренних репрессий.
  • Министерство обороны РФ может создавать условия для атаки под ложным флагом в Сумской области.
  • Российские войска вели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременной.
  • Напряжение между ЧВК "Вагнер" и обычными российскими войсками усиливается.
  • Российские источники продолжали спекулировать о запланированном украинском контрнаступлении на юге Украины, включая гипотезы о возможности высадки украинского десанта через Каховское водохранилище.
  • Федеральная антимонопольная служба РФ 6 апреля предложила реформу дерегулирования оборонно-промышленной базы, которая может ускорить оборонное производство, но, скорее всего, будет способствовать коррупции и хищению.
  • Украинские чиновники сообщили, что 31 ребенок вернулся в Украину после депортации в Россию.

Напомним, ранее в Институте изучения войны информировали, что "большое" наступление российских войск в Украине достигает кульминации.

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Война России против Украины