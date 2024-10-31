В ISW заявили про відновлення позицій Сил оборони у Торецьку: що кажуть у ЗСУ

Коментуючи інформацію від Інституту вивчення війни (ISW) щодо відновлення позицій в Торецьку, Бобовнівкова заявила, що Сили оборони стабілізували ситуацію та не дають росіянам просуватись вперед.

За її словами, у міських боях активно діє українська піхота, вони мають змогу нищити ворога і стабілізували лінію зіткнення.

"Однак я хотіла б зауважити, що кількість обстрілів не зменшується попри меншу кількість штурмів. Ворог застосовує як авіацію, так і артилерію. І ми не бачимо зниження в цих засобах", - додала вона.

Ситуація у Торецьку

Днями ISW заявив, що українські військові повернули контроль над втраченими позиціями в Торецьку, попри тривалі наступальні дії російських сил у цьому районі. Геолокаційні знімки, оприлюднені 29 жовтня, показують, що українські підрозділи відновили свої позиції вздовж Червоного провулку в центральній частині міста.

11 жовтня керівник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик заявив, що близько 40-50% території Торецька в Донецькій області перебуває під контролем Збройних Сил України. Тим часом російські війська намагаються встановити повний контроль над містом.