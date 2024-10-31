В ISW заявили о восстановлении позиций Сил обороны в Торецке: что говорят в ВСУ

Комментируя информацию от Института изучения войны (ISW) о восстановлении позиций в Торецке, Бобовнивкова заявила, что Силы обороны стабилизировали ситуацию и не дают россиянам продвигаться вперед.

По ее словам, в городских боях активно действует украинская пехота, они могут уничтожать врага и стабилизировали линию соприкосновения.

"Однако я хотела бы заметить, что количество обстрелов не уменьшается, несмотря на меньшее количество штурмов. Враг применяет как авиацию, так и артиллерию. И мы не видим снижения в этих средствах", - добавила она.

Ситуация в Торецке

На днях ISW заявил, что украинские военные вернули контроль над утраченными позициями в Торецке, несмотря на длительные наступательные действия российских сил в этом районе. Геолокационные снимки, обнародованные 29 октября, показывают, что украинские подразделения восстановили свои позиции вдоль Красного переулка в центральной части города.

11 октября руководитель Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что около 40-50% территории Торецка в Донецкой области находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Тем временем российские войска пытаются установить полный контроль над городом.