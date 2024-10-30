Окупанти просунулися на чотирьох напрямках, ЗСУ відновили позиції в Торецьку: карти ISW

Російські війська просунулися на південний схід від Куп'янська та на захід від Сватового, у західній та центральній частині Селидового, на схід від Курахового та на південний захід від Донецька в районі Вугледару. Українські захисники відновили позиції у Торецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операції ЗСУ у Росії

Бої тривали на головному українському виступі у Курській області 29 жовтня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські джерела не повідомляли про наземну активність у Глушківському районі на захід від головного українського виступу в Курській області 29 жовтня.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив 29 жовтня, що невказані особи завдали удару з використанням безпілотника по порожній будівлі Російського університету спецназу в Гудермесі, Чечня. Кадиров не звинуватив Україну в запуску безпілотника і заявив, що чеченська влада розслідує цей удар.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські війська продовжували обмежені наступальні операції на північний схід від Харкова в районі Вовчанська 28 та 29 жовтня, але не просунулися вперед.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська і на захід від Сватового на тлі наступальних операцій, що продовжуються, вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Колесниківки та на полі на схід від Андріївки.

Російські війська продовжують наступальні операції:

на північ від Куп'янська в районі Голубівки;

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Колесниківки, Кругляківки, Лозової, Степової Новоселівки, Загризового, Берестового, Чернещини та Новоосинового;

на південний захід від Сватового в районі Дружелюбівки та Греківки;

на північний захід від Кремінної в районі Тернського;

на захід від Кремінної в районі Ямполівки, Зарічного та Торського.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські війська продовжили наступальні операції в районі Сіверська 29 жовтня, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська атакували на північний схід Сіверська в районі Білогорівки; на схід Сіверська в районі Верхньокам'янського; на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дарівки; і на південь від Сіверська в районі Званівки.

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Часового Яру та південніше Часового Яру в районі Ступочек 28 і 29 жовтня, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

Нещодавно українські сили відновили втрачені позиції в Торецьку на тлі російських наступальних операцій, що тривають у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, вказують на те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції вздовж Червоного провулку у центрі Торецька.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися у західній та центральній частині Селидового. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 28 жовтня, вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися в центральній частині Новодмитрівки.

Російські війська нещодавно просунулися на схід від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Курахового, провівши механізовану атаку розміром із взвод із трьома танками та машиною розмінування.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька в районі Вугледару. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Богоявленки та у південній частині Ясної Поляни.

ISW оцінив, що російські війська захопили Богоявленку станом на 27 жовтня.

Російське джерело припустило, що російські війська намагаються обійти Курахівське водосховище (на північний схід від Курахового) з північного заходу, півдня і південного заходу — ймовірно, щоб уникнути складного водного рельєфу і спробувати змусити українські війська відступити з району Курахового під загрозою оточення.

"Південна вісь"

Російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області 29 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські джерела заявили 29 жовтня, що окупанти прорвали українську оборону на північ від Роботино і просуваються до Новоданилівки та Малої Токмачки. Однак ISW не виявив підтверджень російських успіхів на північ від Роботино.