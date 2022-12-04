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ISW: Заступника Шойгу могли відрядити до Ірану за нові дронами та ракетами

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Тегеран, Неділя 04 грудня 2022 05:07
ISW: Заступника Шойгу могли відрядити до Ірану за нові дронами та ракетами фото: Заступника Шойгу могли відправити до Ірану за нові дронами та ракетами (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Тегерані начальник Генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Багері зустрівся з заступником міністра оборони Росії генерал-полковником Олександром Фоміним. Сторони могли обговорювати нові постачання дронів та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з офіційними повідомленнями іранських державних ЗМІ, вони обговорили "неуточнену" військову співпрацю.

"Можливо, вони обговорювали продаж іранських безпілотників та ракет Росії для використання в Україні. Багері є головнокомандувачем оборони Ірану та відповідає за військову політику та стратегічне керівництво", - пишуть аналітики.

На момент написання цієї новини про зустріч у російських ЗМІ не повідомлялося.

Нагадаємо, що російські військові понад два тижні не запускають Україною іранські безпілотники. Це може свідчити про те, що перша партія дронів вже закінчилася.

Також повідомлялося, що українська розвідка не фіксувала передачу Іраном балістичних ракет Російської Федерації.

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