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ISW: Заместителя Шойгу могли отправить в Иран за новыми дронами и ракетами

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Тегеран, Воскресенье 04 декабря 2022 05:07
ISW: Заместителя Шойгу могли отправить в Иран за новыми дронами и ракетами фото: Заместителя Шойгу могли отправить в Иран за новые дронами и ракетами (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Тегеране начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери встретился с заместителем министра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым. Стороны могли обсуждать новые поставки дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Согласно официальным сообщениям иранских государственных СМИ, они обсудили "неуточненное" военное сотрудничество.

"Возможно, они обсуждали продажу иранских беспилотников и ракет России для использования в Украине. Багери является главнокомандующим обороны Ирана и отвечает за военную политику и стратегическое руководство", - пишут аналитики.

На момент написания этой новости о встрече в российских СМИ не сообщалось.

Напомним, что российские военные больше двух недель не запускают по Украине иранские беспилотники. Это может свидетельствовать о том, что первая партия дронов уже закончилась.

Также сообщалось, что украинская разведка не фиксировала передачу Ираном баллистических ракет Российской Федерации.

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