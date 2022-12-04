ISW: Заместителя Шойгу могли отправить в Иран за новыми дронами и ракетами

В Тегеране начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери встретился с заместителем министра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым. Стороны могли обсуждать новые поставки дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Согласно официальным сообщениям иранских государственных СМИ, они обсудили "неуточненное" военное сотрудничество.

"Возможно, они обсуждали продажу иранских беспилотников и ракет России для использования в Украине. Багери является главнокомандующим обороны Ирана и отвечает за военную политику и стратегическое руководство", - пишут аналитики.

На момент написания этой новости о встрече в российских СМИ не сообщалось.

Напомним, что российские военные больше двух недель не запускают по Украине иранские беспилотники. Это может свидетельствовать о том, что первая партия дронов уже закончилась.

Также сообщалось, что украинская разведка не фиксировала передачу Ираном баллистических ракет Российской Федерации.

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