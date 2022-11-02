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ISW: Залежність Росії від постачання іранської зброї зростає

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Середа 02 листопада 2022 06:30
ISW: Залежність Росії від постачання іранської зброї зростає Фото: залежність Росії від постачання іранської зброї зростає (Gatty Images)
Автор: Артур Родивилов

Інститут вивчення війни повідомляє, що іранці збираються поставити Росії нові партії дронів, а також балістичні ракети і висловлює припущення, що це веде до зростання залежності Росії від іранської зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ISW.

За даними української розвідки, а також неназваних на ім'я західних експертів, з якими поговорив американський телеканал CNN, Іран найближчим часом відправить Росії сотні нових дронів-камікадзе, якими Росія б'є по цивільній інфраструктурі України, а також тактичні балістичні ракети ближнього радіуса дії.

Росія, ймовірно, домовилася про додаткові постачання іранської зброї через виснаження її власних запасів крилатих ракет і дронів під час війни в Україні, особливо за час російської кампанії проти української критично важливої інфраструктури Росія, ймовірно, продовжить завдавати ударів дронами та ракетами по критично важливій інфраструктурі, намагаючись компенсувати провали її конвенційних сил на фронті, пишуть аналітики.

Нагадаємо, за даними ГУР, Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети з дальністю до 700 кілометрів уже наступного місяця.

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