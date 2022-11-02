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ISW: Зависимость России от поставок иранского оружия растет

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Среда 02 ноября 2022 06:30
ISW: Зависимость России от поставок иранского оружия растет Фото: зависимость России от поставок иранского оружия растет (Gatty Images)
Автор: Артур Родивилов

Институт изучения войны сообщает, что иранцы собираются поставить России новые партии дронов, а также баллистические ракеты, и высказывает предположение, что это ведет к росту зависимости России от иранского оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ISW.

По данным украинской разведки, а также неназванных по имени западных экспертов, с которыми побеседовал американский телеканал CNN, Иран в ближайшее время отправит России сотни новых дронов-камикадзе, которыми Россия бьет по гражданской инфраструктуре Украины, а также тактические баллистические ракеты ближнего радиуса действия.

Россия, скорее всего, договорилась о дополнительных поставках иранского оружия из-за истощения ее собственных запасов крылатых ракет и дронов по ходу войны в Украине, особенно за время российской кампании против украинской критически важной инфраструктуры Россия, вероятно, продолжит наносить удары дронами и ракетами по критически важной инфраструктуре, пытаясь компенсировать провалы ее конвенциональных сил на фронте, пишут аналитики.

Напомним, по данным ГУР, Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 километров уже в следующем месяце.

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