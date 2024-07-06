ua en ru
Сб, 06 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ISW: "закінчення" війни у розумінні Путіна - це знищення української державності

Субота 06 липня 2024 04:46
UA EN RU
ISW: "закінчення" війни у розумінні Путіна - це знищення української державності Фото: диктатор РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російський диктатор Володимир Путін пов'язує свою заяву про "остаточне" припинення війни зі знищенням України як держави.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що на прес-конференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня Путін заявив, що угода між РФ та Україною не повинна призводити до тимчасового припинення вогню, оскільки це дозволить Україні перегрупуватися та переозброїтися. Натомість Росія нібито виступає за "повне" та "остаточне" припинення конфлікту.

Проте в ISW вважають, що зараз Путін не бажає приймати нічого, крім знищення української державності та ідентичності. Про це говорять його зауваження та вимоги.

Експерти нагадали, що Путін в якості попередньої умови для завершення війни вимагав повного виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, над якими РФ не має повного контролю. Крім того, він вимагав визнати російську окупацію.

При цьому аналітики зазначають, що Путін не зупиниться на цьому, оскільки передбачувані межі так званої "Новоросії" оспорюються серед російських ультранаціоналістів, а диктатор РФ і Кремль регулярно вказували, що вони мають на меті територіальне завоювання за межами адміністративних кордонів чотирьох областей.

Нагадаємо, що між Угорщиною та Німеччиною стався конфлікт через зустріч угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, Угорщина скасувала візит глави МЗС Німеччини Анналени Бербок до Будапешта після того, як Шольц розкритикував Орбана.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Болгарія має намір запропонувати на саміті НАТО у Вашингтоні почати мирні переговори між Росією і Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США
Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція