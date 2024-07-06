Болгарія запропонує на саміті НАТО розпочати переговори між РФ та Україною
На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Болгарія має намір запропонувати розпочати мирні переговори між Росією та Україною.
Про це заявив виконувач обов'язків болгарського прем'єр-міністра Дімітар Главчев, передає РБК-Україна з посиланням на агентство Novinite.
"Я щиро вважаю, що ми повинні виступати за мирні переговори, а Болгарія виступатиме як посередник... і я пропонуватиму саме це, жодних проблем немає", - сказав він.
Водночас Главчев висловив сумнів, що Болгарія може розраховувати на статус посередника, оскільки з цим мають погодитись обидві сторони.
Також він наголосив, що переговори мають проводитися відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.
"Необхідно наголосити, що ці мирні переговори повинні відповідати Статуту ООН та міжнародному праву. Ці умови, на мій погляд, не обговорюються", - наголосив Дімітар Главчев.
Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, говорячи про переговори з Росією, заявив, що не можна допустити Мінськ-3. За його словами, для досягнення рішення щодо миру в Україні члени НАТО мають надати країні військову підтримку.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ розпочала інформаційну операцію "Мир", яка має на меті розмити українську формулу миру в країнах Заходу та Глобального Півдня.
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