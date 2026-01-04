ISW: захоплення Покровська не дасть РФ прориву, але покаже нову небезпечну тактику

Як зазначають в ISW, остаточне захоплення міста дасть Росії лише незначні тактичні переваги. Однак кампанія показує, що російська армія вчиться і адаптується - це може передвіщати серйозні проблеми для України в найближчій і середньостроковій перспективі.

Кремль роздуває значення захоплення Покровська, щоб представити просування Росії на полі бою як неминуче. Адже насправді Росія заплатила високу ціну за свій наступ в Донецькій області. За останні 20 місяців російські війська просунулися лише на 40 км від Авдіївки до Покровська.

З початку наступальних операцій з метою захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року і до літа 2024 року російські війська втратили в районі Покровська бронетехніку і танки, що відповідають щонайменше п'яти дивізіям (понад 1000 бронемашин і понад 500 танків).

"Після масштабних втрат Росія змінила тактику, відмовившись від механізованих штурмів на користь піхотних груп проникнення. Такий підхід дозволив просуватися повільно, але ціною колосальних втрат. Лише в жовтні, за оцінками ISW, росіяни захопили близько 30 квадратних кілометрів у районі Покровська, втративши до 25 тисяч військових", - зазначають в ISW.

На думку аналітиків, падіння Покровська навряд чи призведе до прориву для росіян. Розташовані там сили, які зараз добре обізнані в позиційній війні, не мають можливості швидко просуватися, щоб захопити більше території. Росії бракує військ для рішучого прориву в великих масштабах - тим більше, що Україна підтримує щільну мережу польових укріплень безпосередньо на захід від Покровська.

Нова тактика росіян

Проте в цій кампанії росіяни продемонстрували нову оперативну схему захоплення українських міст: спочатку систематично руйнувати логістичні лінії України за допомогою дронів, а потім відправляти піхотні штурмові та диверсійні групи, щоб пересилити обложених захисників. Зокрема, здатність Росії послаблювати позиції України на полі бою ударами середньої дальності є тривожним явищем.

Оборона фортечного поясу - добре укріплених міст Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки - буде значно ускладнена, якщо Росія зможе позбавити Україну залізниць і автомагістралей, необхідних для постачання цих опорних пунктів. Дійсно, Росія вже намагається повторити свій досвід з Покровська.

Аналітики звертають увагу, що на початку листопада Україна вже була змушена зупинити залізничне сполучення з Краматорськом через загрозу ударів дронів.

В ISW наголошують, що Україна має посилити протидію російським дронам, зокрема шляхом розвитку засобів ураження цілей на відстані 60-100 км від фронту. Водночас вирішальним чинником залишається західна допомога - постачання артилерії, ракет та розвідданих.

Аналітики підсумовують: поки Росія відчуває просування на полі бою, Кремль не буде зацікавлений у реальних переговорах, а дипломатичні зусилля без зупинки наступу РФ залишатимуться малоефективними.