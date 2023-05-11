ISW: войска РФ в районе Бахмута ограничены в способности защищаться от контратак ВСУ
Войска РФ имеют проблемы с боеспособностью и истощены постоянными штурмами Бахмута, что, судя по всему, значительно ограничивает способность оккупантов в этом районе защищаться от локальных контратак Сил обороны Украины.
Об этом заявляют аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина, ссылаясь на отчет ISW.
Эксперты указывают на данные кадров с геолокацией, опубликованные 9 и 10 мая, на которых видно, что военные ВСУ могли провести успешные ограниченные контратаки к северу от Хромово (непосредственно к западу от Бахмута) и к северо-западу от Белой Горы (14 км к юго-западу от Бахмута) и незначительно продвинулись в этих районах.
Как заявили украинские источники 9 мая, ВСУ уничтожили вражеские 6-ю и 8-ю роты 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса РФ под Бахмутом и продвинулись на 2,6 км вдоль 3-километровой линии фронта в районе.
При этом в ISW не наблюдали визуального подтверждения этих сообщений о более широких достижениях Сил обороны Украины, говорится в материале.
Известный российский "военкор" заявил 10 мая, что ВСУ пытались продвинуться дальше в зоне ответственности 4-й мотострелковой бригады "ЛНРовцев" в районе Бахмута после контратак украинских войск 9 мая, и что российские ЧВКшники предотвратили прорыв сил ВСУ.
В Минобороны РФ заявили, что их ВДВ сдерживают действия украинских сил на флангах вокруг Бахмута.
Ранее эксперты ISW оценивали, что сообщения об украинских контратаках по всей Донецкой области, по-видимому, являются частью продолжающейся схемы локальных и ограниченных контратак, говорится в отчете.
Аналитики считают, что повсеместные проблемы с боеспособностью РФ, усугубляемые продолжающимися изнурительными атаками в районе Бахмута, вероятно, значительно ограничивают способность захватчиков в этом районе защищаться от локальных украинских контратак.
Также эксперты отметили, что 72-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ сама по себе является "символом многих эндемичных проблем формирования сил, с которыми постоянно сталкиваются российские военные".
В публикации напоминается, что эта 72-я российская бригада, что формировалась в основном из добровольцев прошлым августом в Оренбургской области (РФ) в составе 3-го армейского корпуса, осенью 2022 года сильно пострадала в Харьковской области во время контрнаступления ВСУ.
Украинские СМИ предположили, что уцелевшие части 72-й отдельной мотострелковой бригады могли быть передислоцированы в Николаевскую область после контрнаступления Харьковской области, где они когда-то понесли потери во время южного контрнаступления ВСУ в октябре 2022 года.
В ISW допускают, что некоторые части 72-й бригады РФ были недавно переброшены в район Бахмута.
"Очевидное привлечение российским военным командованием элементов соединения, которое потерпело два поражения подряд, на Бахмутском направлении наряду с уже истощенными элементами "вагнеровцев", вероятно, дает украинским силам возможность использовать ограниченные контратаки", - идет речь в отчете.
Ключевые выводы
- Российские блогеры утверждали, что войска РФ якобы нанесли удар по командному центру, где находились украинские военачальники и официальные лица, вероятно, для того, чтобы поддержать продолжающиеся попытки представить российские операции как ограничивающие возможности Украины начать контрнаступление.
- Министерство обороны США подтвердило, что украинские силы успешно сбили российскую ракету с помощью системы противоракетной обороны Patriot. Администрация президента США Джо Байдена также объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов.
- Войска РФ нанесли наземные удары в районе Купянска и Кременной.
- Российские силы и силы "вагнеровцев" продолжали наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях 10 мая, несмотря на предыдущую угрозу основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, что наемники уйдут из этого района в полночь.
- Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на фронте Авдеевка - Донецк.
- Российские силы нанесли авиаудары по позициям ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.
- Российский диктатор Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан из запаса на военные сборы.
- Российские оккупационные "власти" продолжают выселение жителей Украины из домов на оккупированных территориях под видом гуманитарной "эвакуации".
Напомним, ранее военные ВСУ показали видео штурма позиций 72-й мотострелковой бригады ВС РФ под Бахмутом, во время которого наши защитники ликвидировали 13 оккупантов.
Перед этим основатель ЧВК "Вагнера" Пригожин во время своего видеообращения заявил о побеге 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута. Позже наши воины подтвердили эту информацию.
Добавим, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 10 мая рассказал, что наши бойцы в районе Бахмута заставили россиян отступить на 2 км на отдельных участках.
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