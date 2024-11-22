В ISW прогнозують великі втрати серед військових КНДР, що воюють у Росії

У звіті посилаються на інформацію Національної розвідувальної служби Південної Кореї про те, що північнокорейські війська, які вже перекинуті до Росії, тренуються разом із російськими морськими піхотними і десантними формуваннями, а також вже брали участь у бойових діях.

В яких російських з'єднаннях воюють військові КНДР

Всередині жовтня українські розвідувальні джерела повідомляли, що 11-та бригада повітряно-десантних військ (ПДВ) РФ формує спеціальний "Особливий бурятський батальйон", укомплектований переважно північнокорейськими солдатами, для бойових дій у Курській області.

В Інституті вивчення війни не виключають, що Східний військовий округ (СВО) Росії, ймовірно, володіє мандатом на підготовку, інтеграцію та розгортання військ КНДР.

Раніше ISW відзначав, що північнокорейські солдати тренуються разом з різними російськими мотострілецькими формуваннями, які входять до складу СВО. У підпорядкуванні цього округу перебуває Тихоокеанський флот РФ та дві морські піхотні бригади - 155-та і 40-ва.

При цьому 11-та і 83-тя бригади повітряно-десантних військ Росії, входять до структури СВО, хоча і не підпорядковані йому напряму. З огляду на цей факт, інформація південнокорейських розвідників свідчить про те, що війська КНДР, імовірно, тренуються зі з'єднаннями в територіальній близькості до Північної Кореї.

У звіті зазначається, що Інститут вивчення війни отримав повідомлення про те, що підрозділи 155-ї морської піхотної бригади, а також 11-ї та 83-ї бригад ПДВ РФ, активно розгортаються для ведення бойових дій в Курській області. За даними української та південнокорейської розвідок, у цьому регіоні спочатку були розгорнуті війська КНДР.

У ISW не виключають, що війська Північної Кореї зараз тренуються з підрозділами 155-ї, 11-ї та 83-ї бригад, готуючись до бойових дій у Курській області.

"Російські ПДВ часто виступають як підрозділи-партнери під час багатосторонніх військових навчань із такими країнами-партнерами, як Білорусь і Сербія. Це дозволяє припустити, що вищезгадані бригади повітряно-десантних військ, можуть тренувати північнокорейські війська, як вони робили це з іншими іноземними військами", - йдеться у звіті ISW.

Застарілі методи підготовки бійців

Аналітики Інституту переконані, що здатність КНДР засвоювати та інтегрувати уроки, здобуті під час бойових дій разом із Росією, ймовірно, значно погіршиться. Це станеться якщо російське військове командування буде використовувати північнокорейські війська у тих же штурмових діях під керівництвом піхоти з високим рівнем виснаження, в яких воно використовує більшість російського особового складу.

В ISW детально оцінили, що відмінності в якості між різними російськими формуваннями, що існували до повномасштабного вторгнення в Україну, стають дедалі більше застарілими через те, як Росія зараз веде свою війну.

"Російські формування, які колись вважалися "елітними" або більш спеціалізованими з точки зору тактичних завдань, з якими вони були пов'язані, такі як ПДВ або морська піхота, зараз по-суті функціонують як мотострілецькі підрозділи. Вони не мають достатньої чисельності, і покладаються на лобові атаки на чолі з піхотою для досягнення тактичних переваг, на відміну від застосування будь-якої доктринально унікальної тактики", - йдеться у звіті.

В ISW переконані, що втрати на фронті змусили військове командування РФ надати пріоритет прискореному набору новобранців для заповнення вакансій у нових підрозділах, а не наданню їм достатньої базової, а тим більше спеціальної підготовки.

В Інституті не виключають, що ця практика, ймовірно, пошириться на досвід військ КНДР, які воюють пліч-о-пліч з російськими військами, і матиме значний вплив на нього.

Аналітики припускають, що північнокорейські війська, які проходять підготовку в підрозділах повітряно-десантних військ або морської піхоти, ймовірно, будуть розгортатися для участі в бойових діях так само, як солдати ПДВ і морської піхоти розгортаються для участі в бойових діях - по суті, як регулярні піхотні війська.

На їхню думку, якщо командування РФ буде використовувати війська Північної Кореї з аналогічними до російських підходами, вони, ймовірно, зіткнуться з такими ж темпами відтоку особового складу, як і війська РФ.

"Втрати північнокорейських військ у боях на боці Росії, зведуть нанівець будь-які інституційні уроки, які військові КНДР сподівалися отримати, приєднавшись до Росії в якості воюючої сторони проти України, як це нещодавно оцінив Інститут світової політики", - зазначається у звіті ISW.