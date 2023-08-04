ISW: українські бійці просунулися в ході контрнаступу на кількох напрямках

Сили оборони України в ході бойових операцій як мінімум на трьох ділянках фронту мали успіх на деяких напрямках, та просунулися вперед.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на новий звіт ISW .

Українські військові 3 серпня продовжували контрнаступальні операції на Бердянському (район кордону Запорізько-Донецької області) та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках, згідно з даними Генштабу ЗСУ.

Окрім того, офіційні особи України заявили, що наші бійці продовжують наступ на Бахмутському напрямку.

За словами директора Департаменту планування Головного управління Національної гвардії полковника Миколи Уршаловича, українські сили просунулися до 650 м углиб російської оборони на фронті за 1,5 км на Мелітопольському напрямку.

Російський "воєнкор" заявляв, що ЗСУ просунулися в районі н.п. Миколаївське (27 км на північний захід від Донецька) на заході Донецької області.

Як зазначав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов 3 серпня, контрнаступ ЗСУ не має встановлених термінів чи графіка. Чиновник додав, що російські оборонні рубежі вздовж фронту, як і раніше, сильно заміновані, а на деяких ділянках є 3, 4 або 5 мін на 1 квадратний метр.

Ключові висновки:

Війська РФ 3 серпня завдали серії ударів безпілотниками, в основному по Києву.

Міноборони РФ заблокувало виступ командувача Повітряно-десантних військ генерал-полковника Михайла Теплинського від 2 серпня, можливо, через розкриття ним інформації про російські втрати в Україні.

Повідомляється, що 2 серпня російська прокуратура засекретила розслідування щодо воєнного злочинця, затятого ультранаціоналіста та колишнього офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна.

Війська РФ 3 серпня вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в районі Бахмута, на рубежі Авдіївка - Донецьк, а також у районі західного кордону Донецького та східного кордону Запорізької області, а на окремих ділянках наступали.

Українські війська 3 серпня продовжували контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в районі Кремінної та Вугледару.

Кремль намагається створити сприятливі умови для залучення додаткових добровольців на службу до ЗС РФ.

Звіт Обсерваторії конфліктів Єльського університету підтверджує давні оцінки ISW про те, що російська та окупаційна "влада" вживає заходів примусової паспортизації для посилення соціального та правового контролю над окупованими територіями України.

Контрнаступальні дії ЗСУ

Українські військові розпочали контрнаступ на початку червня. За даними британської розвідки, на півдні України запеклі бої продовжуються у двох секторах. У російської армії спостерігається нестача артилерійських боєприпасів, нестача резервів та проблеми із забезпеченням флангів.

Минулого тижня кілька видань повідомили про початок нового великого етапу наступу ЗСУ. Посилені угруповання ЗСУ ведуть операції з просування на південь у районі Орєхова.

На південь від Орєхова українські атаки були зосереджені на 58-й загальновійськовій армії Росії. Ця армія, швидше за все, виснажена, оскільки її передові частини ведуть напружені бої вже понад вісім тижнів.